Tragedia fotocopia il 9 luglio A fine giugno toccò a Claudio Togni

(Di lunedì 5 agosto 2024) Terza vittima del fiume da inizio estate in Martesana. Prima del giovane egiziano di ieri, l’autopsia aveva confermato che il corpo ripescato a Lodi il 12era quello del 25enne di Treviglio, anche lui egiziano, annegato sempre a Cassano il 9. Anche per lo studente universitario era stato fatale un tuffo per scrollarsi di dosso la canicola estiva che non dà tregua. Le ricerche del giovane Hossam Abdelhamid Eid Abdelfattah Dessouki erano state difficoltose, le speranze di ritrovarlo vivo erano svanite già un paio d’ore dopo che si era lanciato dalla punta del Pecchio, all’Isola Borromeo. Prima ancora era toccato a, l’operaio dell’Italgen scivolato in acqua il 28mentre faceva manutenzione con la sua squadra su un canale scolmatore a Concesa, a Trezzo. Un’operazione ripetuta migliaia di volte.