Tengono stretta la fiamma e fanno gli offesi | Schlein delirio contro Meloni e FdI

(Di lunedì 5 agosto 2024) "lache hanno nel simbolo egli": Ellydi nuovo all'attacco del governo. Ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, la segretaria del Pd è tornata col solito ritornello sulle presunte nostalgie fasciste della destra di Giorgia. "Dopo le parole di" sulla strage di Bologna - ha aggiunto la leader dem - "sono arrivate quelle di Mollicone, che mettono in discussione le sentenze. Questa destra non ha mai tagliato le radici con il proprio passato, lanel simbolo è un collegamento con la destra missina". Sempre le stesse accuse, insomma, nonostante le parole chiare del governo. "La responsabilità di chi governa - ha proseguito la- è quella di cucire le fratture, e invece Giorgiadecide ogni volta di fare il contrario".