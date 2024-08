Preso piromane | ai domiciliari col braccialetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) In due giorni avrebbe appiccato tre incendi a Mogliano, in provincia di Macerata, dopo essere stato denunciato per un’altra scia di roghi nel suo paese. Per questo è agli arresticon ilelettronico un 30enne di Monte San Giusto. L’uomo deve rispondere dell’accusa di incendio boschivo, per la quale rischia fino a dieci anni di carcere. Il primo episodio si era registrato il 27 luglio. Vigili del fuoco e carabinieri erano dovuti accorrere per un incendio che, dalle sterpaglie sul bordo di una strada, si era propagato all’intera scarpata con piante di medio fusto. I carabinieri avevano fatto il possibile per tenere a bada le fiamme fino all’arrivo dei pompieri. La sera successiva, altri due incendi si erano sviluppati sempre a Mogliano, interessando un’area di circa 300 metri quadrati.