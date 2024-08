Pio Albergo Trivulzio il rinnovo del commissario Tronca? Per un anno dopo il freno di FdI

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) Milano – L’ultima Giunta regionale utile è oggi, per rinnovare l’incarico di Francesco Paolodel Pio. E, salvo sorprese dell’ultimo minuto, l’ex prefetto di Milano (ed exdi Roma Capitale) sarà confermato per altri 12 mesi dove lo volle la Regione d’accordo col Comune di Milano l’8 agosto di unfa, per risanare i conti della Baggina all’epoca sul baratro di un rosso di 30 milioni con 110 milioni di euro di debiti, ha confermato un paio di settimane fa alle Commissioni Sanità e Sostenibilità sociale del Pirellone lo stesso, spiegando d’aver ridotto l’indebitamento a 26 milioni.