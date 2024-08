Pavia 18enne trovata morta per strada | accanto a lei un’amica in arresto cardiaco Tornavano da una festa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024)a leiinTragedia adove una ragazza di 18 anni è statanella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, per, precisamente in via Bonomi, alla periferia occidentale della città. Al suo fianco c’eradi 17 anni in. La minorenne è stata rianimata sul posto e trasportata d’urgenza al Policlinico San Matteo dove le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Per la, invece, non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima, ma parziale ricostruzione, le due stavano tornando da una