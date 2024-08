Parigi 2024 equitazione | Camilli in finale nel salto ostacoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Impresa di Emanuele, che in sella a Odense Odeveld ha centrato la qualificazione per laindividuale dialle Olimpiadi di. Il cavaliere azzurro, in sella al belga di 10 anni, ha portato a termine una prova di qualifica impeccabile, chiudendo il difficile tracciato a cinque cerchi senza errori aglie con il tempo di 75.10. Alla prima esperienza olimpica, il cavaliere romano classe 1982, disputerà domani alle ore 10.00 lainsieme ai migliori 30 binomi sul campo realizzato ai piedi della Reggia di Versailles. Si tratta inoltre di un risultato storica per l’Italia, che non accedeva a unaolimpica in questa disciplina da vent’anni, da Atene 2004, quando fu Vincenzo Chimirri ad ottenere il pass. Queste le parole dial termine della prova: “Sono molto soddisfatto per come ha risposto oggi il mio cavallo.