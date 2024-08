Olimpiadi di Parigi 2024 ginnastica artistica | D’Amato conquista uno splendido oro alla trave

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto– Alicemedaglia d’oronellaalledi. Manila Esposito medaglia di bronzo nella stessa gara. Sul podio con le due azzurre la cinese Zhou Yaqin.si impone con il punteggio di 14.366 davanti a Zhou (14.100) e a Esposito (14.000). Caduta e quinto posto per la grande favorita della vigilia, la statunitense Simone Biles (13.100). Lo strepitoso risultato porta a 24 le medagliete dall’Italia ai Giochi: 8 ori, 10 argenti e 6 bronzi. (Fonte Adnkronos) Le parole di Alice– Fonte feder.it “Io me la sono vissuta bene, sono sincera – raccontain zona mista al nostro inviato – Ho cercato di divertirmi il più possibile. Poi, ovviamente, si parla di una finale olimpica, con il meglio del meglio in circolazione.