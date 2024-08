Formazioni ufficiali Francia-Egitto | semifinali calcio maschile Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ledi, valida per ledidi. I padroni di casa hanno superato di misura l’Argentina in un quarto finale ad altissima tensione, soprattutto nel finale, grazie alla rete di Mateta a inizio partita. Di contro, la selezione nordafricana ha avuto bisogno dei calci di rigore per imporsi sul Paraguay, dopo aver pareggiato all’88’. Ora, l’incrocio tra le due squadre per decretare chi andrà a giocarsi la medaglia d’oro. Di seguito, le scelte dei due allenatori:: Restes, Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert, Akliouche, Diouf, Chotard, Olise, Mateta, Lacazette.: Amza Alaa, El Debes, Abdelmaguid, Fayed, Saber, Elneny, Shehata, Koka, Adel, Faisal, Zizo.SportFace.