Esce dalla discoteca e viene investito da auto pirata | muore 25enne

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tragedia nel Brindisino, dove un, Andrea Catamerò, è stato travolto e ucciso da un'all'esterno di un lido. Il tutto è avvenuto tra Ostuni e Fasano, dove il corpo senza vita del giovane è stato ritrovato dalle forze dell'ordine e dai soccorritori. Secondo quanto reso noto, ilsarebbe stato travolto da un'. Il conducente del veicolo che hail ragazzo, infatti, non si sarebbe fermato a prestare soccorso. In questo momento la polizia sta continuando a condurre le sue indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Chi era la vittima Catamerò, originario di San Vito dei Normanni, era uscito per passare del tempo in compagnia di alcuni amici.