David Lynch è malato e potrebbe non dirigere mai più film

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha rivelato in una nuova intervista che gli è stato diagnosticato un enfisema, il regista non può più uscire o stare sul set.ha rivelato in una nuova intervista che gli è stato diagnosticato un enfisema e che non può più "uscire di casa" per paura di contrarre la COVID. "Mi sono amdi enfisema per aver fumato a lungo e quindi sono costretto a casa, che mi piaccia o no E ora, a causa del Covid, sarebbe molto brutto per me ammalarmi, anche con un raffreddore", ha dichiarato a Sight and Sound nella storia di copertina della rivista di settembre.ha detto che "può camminare solo per una breve distanza" prima di "finire l'ossigeno". Dune,: "Ho fatto