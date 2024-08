Crocchette di zucchine | sfiziosissime e saporite

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ledisono delle vere e proprie chicche, ideali come aperitivo stuzzicante o come contorno. Si preparano facilmente, ma per ottenere una crosticina dorata e invitante, non dovremo semplicemente passarle nelle uova e nel pangrattato. Dobbiamo preparare una pastella densa e corposa che le avvolgerà e farà aderire la panatura perfettamente. Ovviamente, sono fritte in abbondante olio, il che non le rende prettamente dietetiche. Pazienza, ogni tanto possiamo anche sgarrare e concederci uno sfizio così goloso e saporito.