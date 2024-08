Così abbiamo evacuato i feriti nel bus distrutto | tragedia A1 gli angeli del soccorso raccontano l’inferno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – “Uno scenario difficile. Anche dal punto di vista psicologico, per noi. Ma il sistema di emergenza ha funzionato egregiamente e vogliamo ringraziare tutti”. Il giorno dopo il gravissimo incidente sull’A1, con un morto e 25per un pullman uscito di strada, i vari attori dei soccorsiun pomeriggio d’inferno. Con una scena dell’incidente particolarmente complessa per vari motivi. “Tra cui anche quello linguistico – dice Leonardo Vagli, infermiere del 118 – perché i turisti sul pullman non parlavano italiano. Fortunatamente con un inglese di base siamo riusciti a farci capire”. Arrivati sul luogo dell’incidente la scena che si è presentata ai soccorritori era molto difficile da gestire. Dentro il pullman trafitto dal guard rail c’era una vittima, mentre molte altre persone doloranti cercavano di uscire.