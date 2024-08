Coltellate nella zona calda Sangue alla stazione Autolinee | l’ombra di una lite per la droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 agosto 2024) La pensilina è la numero 4. Siamodelle, in città. È qui che sabato notte, intorno all’una è scoppiata unatra due stranieri. Ad un certo punto è spuntato anche un coltello usato per colpire. Un fendente arrivagola, un secondo al petto. A farne le spese un marocchino di 25 anni, irregolare sul territorio, un abituale frequentatore dellaattorno. Ora si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni vengono monitorate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. È caccia da parte della polizia all’aggressore. All’origine del violento diverbio, con tutta probabilità una faccenda legata, allo spaccio. Un passo indietro. Torniamo a sabato sera. I due discutono, con il trascorrere dei minuti però la situazione si fa sempre più accesa.