Ciclismo su pista l’inseguimento a squadre dell’Italia avanza con il 4 tempo

(Di lunedì 5 agosto 2024) La prestazione non è delle migliori, l’importante era peròre al turno successivo. L’Italia delmaschile è ancora in corsa per provare a confermare il titolo a Cinque Cerchi di Tokyo: gli azzurrino alle Olimpiadi di Parigi con il quarto. 3:44.351 il crono di Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon, partiti per decimi ed ultimi nel velodromo transalpino. Ilè di grandissima qualità (a poco più di due secondi dal record del mondo timbrato in Asia), le avversarie però sono di livello altissimo. L’Australia stupisce tutti con Oliver Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy e Kelland O’brien:devastante di 3:42.958 a 64.586 km/h di media. Gli australiani saranno i rivalidomani nel primo turno: vincere significherebbe volare nell’ultimo atto.