Calciomercato Spezia Rachid Kouda rinnova | i dettagli della nuova intesa

(Di lunedì 5 agosto 2024) Loha deciso di ufficializzare il rinnovo del contratto di, centrocampista del 2002 in grado di imporsi ad alti livelli nel campionato di Serie B. “Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatorealla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2028?, si legge sul sito. “Sempre sorridente e positivo,è diventato uno dei simboli dellodi mister D’Angelo ed è pronto a proseguire nella propria crescita personale con indosso la maglia delle Aquile!” La stagione diIl duttile centrocampista classe 2002, reduce dalla prima esperienza in Serie B, ha saputo lasciare subito il segno, disputando 26 presenze di altissimo livello, condite da due reti e due assist.