Ancora fiamme su Montevergine e altri territori montani irpini

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoun focolaio sulla montagna di, certamente non grave come quello della notte di sabato, ma che torna a far paura.al costone del massiccio del Partenio che costeggia la città di Mercogliano. Solo grazie all’intervento congiunto di volontari, Vigili del Fuoco e Protezione Civile è stato possibile limitare i danni, con oltre 2 ettari di vegetazione distrutti che si vanno ad aggiungere ai circa 300 andati in fumo nell’ultimo mese. Quasi 3 kmq. Incendi che, come nel resto della Campania, non stanno risparmiando anche tante altre zone montane dell’a, da Montoro, Montefredane, Montefalcione, Nusco a Chiusano San Domenico. Sul posto squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Avellino e dei distaccamenti dei paesi limitrofi.