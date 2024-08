Turista va a fare una passeggiata a Oltre il Colle | trovato morto in un torrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Era uscito per unain montagna e non era più tornato, il giorno dopo la famiglia aveva dato l’allarme. Ora il tragico epilogo: ilvietnamita di 82 anni scomparso venerdì sera è statoin unnel territorio diil, in provincia di Bergamo. L’anziano stava passando qualche giorno di vacanza nel comune della Valparina. L’ottantaduenne era partito venerdì 2 agosto dal suo Bed and Breakfast per una camminata piuttosto difficile, su un sentiero che va da Zorzone a Lenna. In quella zona già avvenuti diverse cadute mortali. Quando non lo hanno visto tornare neanche il giorno dopo, i familiari hanno chiamato i soccorso. Sono intervenuti sul posto gli esperti del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della VI Delegazione Orobica e quelli del Soccorso alpino della Guardia di finanza, nonché carabinieri e vigili del fuoco.