Pietro Arese in finale va in finale nei 1500 metri alle Olimpiadi! Non passano il turno Riva e Meslek

(Di domenica 4 agosto 2024) All’interno dello Stade de France si sono appena concluse le semifinali deim, valide per le gare di atletica leggeradi Parigi 2024. In gara per l’Italia c’erano, Federicoe Ossama. Ecco come sono andate le cose. Semi1Gli azzurri partono tenendosi a metà gruppo per i primi due giri, poi peròalza i giri del motore attaccandosi ai primi mentrescivola infondo al gruppo. Ne scaturisce un ultimi giro con una lunga volata nella qualeparte in progressione ai 200dall’arrivo accelera due volte e taglia il traguardo al sesto e ultimo posto utile per staccare il biglietto per ladi domani, con il tempo di 3:33.03, in un’eliminatoria nella quale ad affermarsi è stato il favoritissimo norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:32.38).