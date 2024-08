Pasquino e il 2 agosto | La destra di governo non c’entra nulla Ma Meloni è reticente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Lo scontro frontale tra Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione dei famigliari delle vittime del 21980, e la premier Giorgiacontinua a far discutere. Al centro del dibattito soprattutto la frase che Bolognesi ha pronunciato dal palco della stazione di Bologna, durante le commemorazioni per le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della bomba: "Le radici dell’attentato affondano nelladi". Gianfranco, professore emerito di Scienza politica all’Università di Bologna, che cosa ne pensa delle parole di Bolognesi? "Non capisco bene cosa voglia dire. Nellaattualmente dinon c’è nessuno che abbia responsabilità penali, personali e politiche di quell’attentato. Trovo che siano accuse un po’ gravi che servono per avere grande visibilità, ma non per migliorare le nostre conoscenze".