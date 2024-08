Parigi 2024 volley maschile Russo | Giappone cresciuto molto sarà partita complicata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) La Nazionale italiana di, con la vittoria contro la Polonia, ha completato una fase a gironi giocata in maniera perfetta, in cui i ragazzi di De Giorgi hanno dato sfoggio di grande qualità e determinazione: ma domani, alle Olimpiadi disi comincia a fare sul serio. Gli azzurri, infatti, sfideranno ilai quarti di finale, primada dentro o fuori. Un confronto delicato, quindi, come ha spiegato il centrale Roberto: “una sfida di altissimo livello, loro sono una squadraforte con una fase difensiva davvero eccezionale, ma sonoabili anche in battuta. Ci sono ragazzi atleticamentevalidi con una notevole capacità di salto, a mio avvisoimportante pensare soprattutto alla nostra metà campo e poi studiarli per bene perché davverouna