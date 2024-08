Parigi 2024 annullato anche oggi allenamento triathlon nella Senna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ai Giochi dila qualità dell’acqua dellacontinua a preoccupare dopo le forti piogge cadute sunelle notti del 31 luglio e dell’1 agosto. Per il secondo giorno consecutivo è statol’di nuoto previsto per gli atleti delin vista della prova della staffetta mista che dovrebbe disputarsi domani. La decisione è stata presa dopo un sopralluogo fatto ieri sera, alle 19.30, dai delegati della Federazione internazionale, del Comitato organizzatore e del Cio oltre che delle autorità locali. Come ieri restano in programma, quindi, solo quelli di ciclismo e corsa.SportFace.