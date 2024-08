Overtourism città e territori soffocati dalla guerra dei flussi turistici | residenti contro albergatori e imprenditori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 4 agosto 2024) Eccoci nel pieno della “dei turisti”: estate, vacanze, mare e monti,d’arte. È qui che esplode la “”, ovvero l’allarme di urbanisti e cittadini e – di– la gioia die commercianti. Così a Venezia si pensa un biglietto, come nelle Cinque Terre, a Firenze esplode la polemica, ad Amalfi non ci si entra più. Ma la cosa più complicata è che, specialmente in un Paese così composito e diversificato come l’Italia, non esiste una unica soluzione. E del resto, la “democrazia del viaggio” e il “low cost” rendono accessibili luoghi che cento anni fa sembravano impensabili alla gran parte della popolazione che oggi si accalca nelle file per vedere i Musei Vaticani o per sedersi in un locale del centro.