Olimpiadi di Parigi 2024 meravigliose Errani-Paolini | medaglia d’Oro nel doppio femminile

(Di domenica 4 agosto 2024), 4 agosto– Sarae Jasmineneldi tennis alledi. Le azzurre battono in finale Mirra Andreeva e Diana Shnaider, russe presenti ai Giochi come atlete indipendenti, per 1-6, 6-2, 10-7 . E’ il primo oro del tennis azzurro nella storia dei Giochi, il settimo della spedizione azzurra a, dove l’Italia ha conquistato sinora 21 medaglie: 7 ori, 9 argenti, 5 bronzi. Il match Le azzurre faticano a ingranare, il servizio dibalbetta nel quarto game e arriva il break: russe avanti 3-1. Le traiettorie mancine di Shnaider creano problemi alla coppia italiana e in particolare a, che ritrova il ritmo e annulla due pesantissime palle break nel sesto game (2-4). Sotto 2-5,rientra negli spogliatoi per un trattamento medico.