Olimpiadi di Parigi 2024 Jacobs sfiora il podio nei 100 metri | fa 9 85 col quinto posto

(Di domenica 4 agosto 2024)-Sono tutti in un fazzoletto di pochi centesimi i più veloci al mondo. E anche se Marcellnon raggiunge ilalledi, fa uno straordinario tempo nei 100di 9.85. Il crono migliore dai Giochi di Tokyo. Alledi, trionfa Noah Lyles (oro) che fa il crono imprendibile di 9.79, dietro di lui c’è Thompson con lo stesso crono (argento) e poi Kerley con 9.81 (bronzo). Le parole di Marcell, ai microfoni di Raisport “Ovviamente non posso essere troppo contento. Il tempo di reazione è stato buono, gli altri sono andati benissimo, ho spinto più potevo e ho dato tutto me stesso. Avrei voluto prendere la medaglia, mi dispiace tanto, ci credevo. Non mi sono mai arreso, è unimportante, ma volevo la medaglia. E’ stato complicato cambiare tutto per allenarmi, si è spostata anche la mia famiglia.