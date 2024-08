Nuova fiammata di caldo africano in Emilia Romagna ma c’è un giorno per la tregua

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Bologna, 4 agosto 2024 - Il maltempo di ieri, abbattutosi su buona parte dell'(e anche sulle Marche, creando non pochi disagi), è stata solo una rapida illusione. Secondo l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell´(Arpae), la prossima settimana il sole tornerà a farne da padrone, con unaafricana attesa sul territorio fatta eccezione per mercoledì, quando le nuvole compariranno e porteranno sia alcuni rovesci sia un leggero calo delle temperature. Non vivremo delle temperature altissime di inizio settimana, quando in diverse province sono stati toccati i 39 gradi, ma comunque non inferiori a massime di 36 gradi. Tomaz Levstek Nel pomeriggio di oggi l'acqua inizierà a cadere a sud nelle province di Piacenza, Reggioe Bologna. Sui rilievi si formeranno nuvole che porteranno rovesci isolati.