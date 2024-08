Maxi incendio in Italia fiamme altissime lambiscono le case e distruggono i boschi VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 4 agosto 2024) Unè divampato in una vasta areava del monte Partenio, a pochi chilometri da Mercogliano, in provincia di Avellino. Le, stanno interessando l'area denominata Bosco dei preti. Sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco, del Commando provinciale di Avellino e le forze dell'ordine. inUndi vaste dimensioni è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, 3 agosto, sul monte Partenio, nella zona tra Mercogliano e Ospedaletto, in provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per tenere lelontane dallee la strada che da Mercogliano conduce al santuario di Montevergine. Sul posto è presente anche la Polizia Municipale di Mercogliano.