La Francia limita i danni | le pratesi Tabani e Galardi volano ai quarti con il Setterosa

(Di domenica 4 agosto 2024) Prato, 4 agosto 2024 - Una sconfitta rivelatasi indolore, considerando che alla luce della contemporanea vittoria con un margine non abbastanza largo ottenuto dalla Grecia sullavale comunque la qualificazione aidi finale. Chiarae Giudittapossono esultare insieme a tutto il: il cammino alle Olimpiadi di Parigi può continuare, a dispetto dell'ultimo ko rimediato contro la Spagna. Sono state le spagnole ad imporsi per 13-11 e a chiudere il girone B del torneo olimpico di pallanuoto in prima posizione. Stavolta però, l'Italia ha poco da recriminare: se la sconfitta al debutto contro lasi era rivelata un incidente di percorso e il successivo ko contro gli Stati Uniti era figlio forse di un'emozione eccessiva, lo stop contro le iberiche è giunto dopo un match combattuto.