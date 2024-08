Gigi Pescheria furioso | A Sharm El Sheikh pulisco anche i ce**i Vaffan***o sto esaurito Non sono un burattino voi chi vi credete di essere?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Probabilmente in molti lo conosceranno per il “Buongiorno” gridato tra le strade di Torre Annunziata. Così Giggiolone è diventato celebre su TikTok, la piattaforma cinese dove il creator ora conta 1.7 milioni di follower e più di 90.5 milioni di ‘mi piace’. Di quel pescivendolo simpatico e genuino, però, è rimasto solo un vago ricordo. O meglio: Luigi Pisacane (questo il suo vero nome) ha intrapreso una strada in un certo senso più “professionale”, sulla scia di “Donato, con mollica o senza”. Un esempio: nella sua biografia,cita subito l’indirizzo mail a cui scrivere per eventuali informazioni o collaborazioni. Non solo. Ad oggi,lavorain Egitto. Precisamente aEl, come annunciato da lui stesso lo scorso maggio: “pieno d’emozione, dietro a questa emozione citanti sacrifici”, le sue parole in lacrime in un filmato.