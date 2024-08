Festa dell’Unità ecco De Pascale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Il candidato alle regionali di novembre per il centrosinistra, Michele De, è atteso questa sera alle 20 sul palco del campo sportivo di via Sisa in seno alla 43esima edizione delladi Borgo Sisa. Il sindaco di Ravenna arriverà da Rimini dove, nel pomeriggio, prenderà parte al Rimini Pride. Ad accompagnare il presidente della Provincia di Ravenna anche i segretari dem, Gessica Allegni, per il forlivese, e Alessandro Barattoni per Ravenna. Come ogni sera agli stand gastronomici si potranno gustare specialità romagnole, tra cui minestre fatte in casa, rane, cinghiale. Negli spazi dellasarà inoltre possibile firmare per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata e per il progetto di legge sul salario minimo. Anche questa sera poi spazio alla musica con il loro tributo ai Nomadi del gruppo Aironi Bianchi.