Domenica di grande sport alle Olimpiadi di Parigi con tre finali da non perdere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo la prima settimana dil'Italia resta salta all'ottavo posto del medagliere, con 6 ori, 8 argenti e 5 bronzi. Numeri che potrebbero benissimo variare oggi, che ci sono tre importantiper gli atleti azzurri. Le nostre giornate durante lesono lunghissime perché ci sono eventi in programma dalla mattina alla sera (da seguire in diretta in tv o in streaming): per conoscere i dettagli delle gare, divise per giorni e orario o per, si può consultare il sito ufficiale. Noi qui ne abbiamo selezionate alcune per voi.