Controlli a Roma | oltre 50 locali irregolari

(Di domenica 4 agosto 2024) CRONACA DI– Musica ad alto volume e violazioni amministrative tra le infrazioni rilevate Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia Locale diCapitale ha condottoin50pubblici e attività commerciali, rilevando diversetà amministrative. Le principali infrazioni includono la musica ad alto volume, l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico, la gestione irregolare dei rifiuti e il mancato rispetto degli orari di chiusura. Sono stati sanzionati 13 minimarket, in particolare nelle zone di Ostia e del VI Municipio, per apertural’orario consentito e vendita di bevande alcoliche fuori dalle norme vigenti.