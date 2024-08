Bomba d’acqua e danni a Fiscaglia Allagamenti e disagi a Ostellato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Cadute di alberi e ramaglie sulle strade e. Non sono mancati inella mattinata di ieri a causa del forte temporale che si è abbattuto in diverse zone del Medio-Basso Ferrarese, con vento, fortissime precipitazioni di pioggia e, in alcune aree, grandine. Ventiquattro sono stati gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sui territori più colpiti dal forte temporale, a Portomaggiore, Argenta, lungo la strada Mondonuovo nel Mezzano, e nell’Ostellatese, quasi tutti legati alla caduta di alberi, pali della pubblica illuminazione e telefonici. A Rovereto, in via Ferrara, un’auto è stata colpita da un albero in caduta: fortunatamente, il conducente non è rimasto ferito, ma sicuramente spaventato dall’accaduto. Il suo veicolo ha riportato ammaccature, ma nonirreparabili.