Bisseck l’Inter ha un’alternativa di lusso | che miglioramenti! – CdS

(Di domenica 4 agosto 2024) Crescita esponenziale quella di Yann Aurelin questo precampionato con. Sicuramente uno dei migliori e Inzaghi se lo gode. CRESCITA –venerdì ha evitato la sconfitta sul campo del Pisa grazie al suo gigante in difesa Yann Aurel. Il tedesco, 23 anni, si è buttato nella mischia allo scadere trovando la zampata giusta per battere Nicolas e ristabilire la parità all’Arena Garibaldi. Un gol che allo stesso Simone Inzaghi è piaciuto molto. Ma andando oltre,si sta rivelando di partita in partita un giocatore molto importante per questa squadra. Una vera e propria garanzia, in attesa del reintegro al 100% dei vari big in difesa: a partire da Benjamin Pavard, il titolare del ruolo.di, non solo per il ruolo da braccetto.