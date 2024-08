Venezia chi deve decidere? Per me le scelte politiche vanno osteggiate se insostenibili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Chi è giusto che decida per? Il principio democratico e il principio autonomistico (artt. 1 e 5, Cost.) conducono naturalmente a preferire organi eletti, rappresentativi della comunità, al fine di assumere le decisioni per il presente e per il futuro del Centro storico, della Laguna, dei Lidi e dell’immediato entroterra lagunare. Ci si può chiedere però se qualsiasi decisione presa dagli organi comunali vada accettata, in quanto espressione della volontà popolare (della maggioranza).