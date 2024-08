Siccità | Bonelli ' Sud in crisi da Meloni solo silenzio'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Romaa, 3 ago. (Adnkronos) - "Il Sud Italia sta affrontando una grave emergenza idrica, accentuata dalla recenteche ha colpito in particolare la Sicilia e dal dato che su 100 litri di acqua potabile immessa, 42 litri si disperdono nella rete idrica. Il combinato disposto di effetti dellaclimatica e rete colabrodo sta mettendo in ginocchio il Paese, soprattutto al sud. Ma da Giorgiadalla su questa situazione e sui danni che laclimatica sta causando". Così Angeloportavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra. “Nel nostro docufilm WaterGate, oggi in esclusiva su today.it, che abbiamo iniziato e girato in Sicilia e in Romagna, mettiamo in luce il paradosso della regione siciliana dotata di invasi, ma priva delle risorse necessarie per i collaudi e la messa in sicurezza.