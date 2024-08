Sharon Verzeni svolta nelle indagini? La soffiata che porta a un pregiudicato della zona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Chiesa gremita a Bottanuco per i funerali di, la 33enne uccisa la Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. La donna è stata colpita da quattro coltellate mentre camminava da sola in via Castegnate, a poco meno di un chilometro dalla sua abitazione, ed è morta subito dopo aver chiamato i soccorsi. L'aggressione è avvenuta la notte tra lunedì e martedì poco prima dell'una e nella bergamasca è ancora caccia al killerdonna. I carabinieri hanno sentito più volte il compagno, Sergio Ruocco, che quella sera si trovava in casa, e anche familiari, amici e colleghiex estetista. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianzae le celle telefoniche, mentre alla ricerca del Dna dell'assassino i reperti raccolti sulla scena del delitto e sul corpo didurante l'autopsia sono stati inviati al Ris di Parma.