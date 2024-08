Partecipata del Comune a gonfie vele | Gli utili a quota centomila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) È stato approvato a maggioranza in Consiglio comunale, il Bilancio 2023 di Patrimonio Copparo, societàdalche si occupa di una serie di servizi, tra cui manutenzione strade e segnaletica, manutenzione immobili comunali, gestione pubblica illuminazione delle strade. E inoltre, è stata prima società "in house" in Italia cui sono state affidate dalla realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo per gli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza: dalla progettazione alla gara, fino alla direzione lavori e al rup. Ad illustrare i numeri del Bilancio, che si è chiuso con un risultato positivo, è stato l’amministratore unico Dario Bigoni: Patrimonio Copparo ha registrato un utile di 99.485, "di cui 40mila sono stati assegnati alcome dividendo di esercizio, in sede di di approvazione del Bilancio".