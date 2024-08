Parigi 2024 Arianna Errigo | questa è stata l’Olimpiade più bella

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 ago. (askanews) – “Sono orgogliosa di ogni Olimpiade, a prescindere dal risultato che ho avuto, sono state quattro Olimpiadi completamente diverse”. Lo ha dettoa Casa Italia durante la celebrazione per la medaglia d’argento vinta nel fioretto a squadre. Leggi anche ›alle Olimpiadi con i gemelli: «La nursery, unaconquista» “Le ho vissute anche in maniera diversa. Per me la prima èun’esperienza meravigliosa, ho vinto una medaglia d’argento e una medaglia d’oro, ero piccola e c’era molto entusiasmo. La seconda a Rio era l’ossessione, l’ho vissuta malissimo. Ma quella mi è servita a capre come secondo me era giusto prendere queste gare.