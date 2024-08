Nell' Olimpiade più pasticciata la vera forza sono le donne | Feltri senza dubbi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024) Di queste Olimpiadi francesi ricorderemo probabilmente il colore verdognolo della Senna scandagliata dalla prefecture de police a caccia di escherichia coli, la tavolata dei trans che scimmiottava l'ultima cena e non era blasfema ma soltanto scema, e poi una serie di inezie come le 10 vomitate del canadese Mislawchuk, il cibo scadente del villaggio olimpico, i tuffi improbabili di una sindaca in crisi di consensi (Hidalgo) e il sacchetto di plastica infilato sulla testa del povero Mattarella perché nessuno aveva previsto che piovesse così tanto su un capo di stato italiano. Sportivamente parlando non è andata molto meglio: qualche bagliore, tante speranze e una manciata di medaglie che ci appuntiamo sul petto convinti di aver fatto bene ma aver sprecato diversi colpi in canna.