LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Cassandro al comando dopo la prima serie Rossetti torna in corsa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 Si chiude con un valzer di piattelli mancati la quartadello skeet maschile. Adessoè nel gruppo al primo posto con 99/100 insieme a Prince, Lee ed Hancock. Poi ci sono sette tiratori a 97/100, tra cui anche Gabrielechei tre errori dellaha sempre tirato benissimo. Situazione ingarbugliata quanto affascinante 11:19 ADDIRITTURA DUE ERRORI PER DELAUNAY che adesso porta a 3 i colpi mancanti 11:16 ERRORE ANCHE PER DELAUNAY. Non può essere un caso perché il transalpino manca anche lui il ventesimo piattello.