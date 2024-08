I 10 sport più strani nella storia delle Olimpiadi dalla tosatura dei barboncini al salto in lungo a cavallo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Ledi Parigi 2024 hanno preso il via in uno stile tipicamente francese, con una cerimonia d'apertura dall'atmosfera un po' esoterica che ha visto ogni squadra nazionale galleggiarela Senna, mentre un cavaliere misterioso con la bandiera olimpica su undi metallo sfrecciava dietro di loro e il francese d'adozione Rafael Nadal sorrideva giocosamente sotto la pioggerellina. È stato divertente, ma avrebbe potuto essere un po' più in stile Mr Bean. Lesono il più grande spettacoloivo del Pianeta. Ma può anche essere un evento ampolloso, strambo e pesante. A Rio, nel 2016, erano rappresentati 28. A Tokyo ce n'erano 33. Parigi ha invertito la tendenza, accogliendo 32 categorie diverse, perché un'Olimpiade moderna è molto più che atletica leggera.