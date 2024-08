Chituru Ali promosso in semifinale alle Olimpiadi | partenza da rivedere Omanyala primeggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)Ali si è qualificatosemifinali dei 100 metridi Parigi 2024, correndo in 10.12 nella seconda batteria con 0,2 m/s di vento a favore. Il velocista comasco ha chiuso al secondo postospdel keniano Ferdinand(10.08, dopo essersi espresso in 9.79 a Nairobi poche settimane fa). Lo sprinter italiano, diventato il terzo italiano a scendere sotto il muro dei dieci secondi (9.96 a Turku un mese e mezzo fa), ha ben debuttato ai Giochi e tornerà in pista domani allo Stade de France, con l’intento di inseguire una difficile ammissione all’atto conclusivo.Ali ha avuto un buon tempo di reazione (0.