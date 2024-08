Chiesa-Juventus rottura! Inter dietro? Thiago Motta | Decisione presa

Leggi tutta la notizia su inter-news

IN USCITA – Federico Chiesa è un esubero conclamato della Juventus. L'attaccante ha undici mesi di contratto e non rientra più nei piani di Thiago Motta, come confermato dalla mancata convocazione di stamattina per l'amichevole contro il Brest. Il match si è giocato stasera a Pescara ed è finito 2-2, con il pari dei francesi nel finale. Al termine della partita, il tecnico italo-brasiliano ha confermato la volontà di non contare più su Chiesa, a questo punto sul mercato per guadagnare qualcosa. Altrimenti a luglio 2025 sarebbe svincolato, con l'Inter che a quel punto entrerebbe in corsa.