Capri dichiarata smoke-free scattano sanzioni per i tabagisti indisciplinati

(Di sabato 3 agosto 2024) Sull’isola di, famosa per le sue acque cristalline, il fascino senza tempo e le serate di lusso delle maggiori celebrità internazionali, si respira aria di cambiamento. Il sindaco Paolo Falco ha firmato un’ordinanza che mira a trasformarein una destinazione “”, vietando il fumo su tutte le spiagge. Una decisione che non si limita alla riva del mare, ma che si estende all’intero territorio comunale, e che vieta l’abbandono di rifiuti legati al tabacco. “Per la tutela del decoro, della vivibilità e della sanità pubblica,” ha spiegato Falco, “è necessario intervenire con fermezza.” Zone fumatori: l’alternativa al divieto totale Per coloro che non riescono a rinunciare al piacere del tabacco, saranno allestite apposite aree segnalate (situazione simile a Torino), dove il fumo sarà consentito.