Bosco urbano a Reggio Emilia | il Comune dà l' ok al consiglio comunale aperto

(Di sabato 3 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Si apre uno spiraglio di dialogo tra gli attivisti per l’ambiente e l’amministrazione. Il presidente del, Matteo Iori, ha accordato ai membri di Xr,Ripuliamoci e Legambiente la possibilità di un, a settembre, in cui gli ambientalisti potranno spiegare le ragioni della loro lotta per salvare ildi Ospizio. Il progetto In quell’area, dove ora sorge unnato spontaneamente negli anni, è prevista la costruzione di un supermercato Conad e un palazzo di cinque piani per diversi servizi pubblici (la Casa della Comunità, il Polo territoriale Est e la nuova sede della biblioteca di Ospizio). In occasione del primo, gli attivisti avevano consegnato all’amministrazione una lettera per esprimere il loro dissenso circa l’intervento.