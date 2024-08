Atletica Riva e Meslek volano in semifinale nei 1500 alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Italia inizia alla grande la sessione serale di2024! Federicoe Ossamadisputano due grandissimi ripescaggi einneimetri maschili. Prestazione sontuosa soprattutto per il romano, che corre il personale in 3’32?84 dominando il secondo ripescaggio. Per il classe 2000 un tempone che si avvicina anche al record italiano, ma soprattutto un’impressione nettamente migliore rispetto a ieri. Il vicentino invece, raggiunge il penultimo atto grazie ad un ultimo rettilineo strepitoso.è inserito nel secondo dei ripescaggi, un turno in cui non si guarda il tempo ma solo i primi tre staccano il pass per lo step successivo. Si parte subito forte, con l’azzurro che non si fa sorprendere e mantiene la calma correndo sempre a ridosso dei primi.