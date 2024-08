4 Torri il debutto è in trasferta E il 20 ottobre Padova al palasport

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) La 4Volley si è rifatta il look, ingaggiando una serie di giocatori con diversi anni di esperienza in categoria superiore alle spalle con l’obiettivo di puntare senza indugi alla promozione. Si profila comunque un campionato di serie B lungo e insidioso, che per la squadra di coach Fortunati scatterà il 12contro Valsugana Volley. Ilcasalingo dei granata invece è fissato il 20aldi Ferrara contro Kioene. Va detto che il calendario al momento risulta provvisorio, però in attesa di quello definitivo è comunque interessante osservare il percorso che attende la 4Volley.