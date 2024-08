Va in pensione Urso il medico della gente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Grande festa mercoledì scorso a Portomaggiore per il pensionamento a 68 anni di Luigidi medicina generale e referente di Medicina di Gruppo da circa vent’anni. Per l’occasione gli altri medicistruttura, infermieri e personale di segreteria, hanno organizzato una festa a sorpresa, contornando d’affetto e riconoscenza ilche ha operato nella cittadina fin dal 1989. Generazioni di portuensi sono stati curati da. Prima di intraprendere la libera professione, aveva cominciato come cardiologo e poi comedi famiglia. All’inizio aveva ambulatorio in via Roma e poi, con la chiusura dell’ospedale Carlo Eppi e la riorganizzazione degli spazi, è confluito in Medicina di Gruppo, al primo piano dell’ex ospedale, dove è tuttora.