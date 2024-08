Serie D Una piazza come Civitanova è stata decisiva nella mia scelta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Prima sugli spalti, tra i 5.000 del Polisportivo. Ora, in campo con la maglia rossoblù. È la bella storia di Filippo Giandomenico, centrocampista classe 2006, new entry in casa Civitanovese, che è pronto alla prossima stagione, la prima in D per il giocatore, figlio di Luigi, tecnico della Sangiustese e giocatore della Juventus. Lo scorso anno, Giandomenico junior era alla Primavera della Fermana, poi è approdato all’Elpidiense Cascinare, in Promozione. Ma soprattutto, "ero anche io tra i tifosi rossoblù – rivela – e desideravo essere in mezzo al campo". Dunque, non avvertirà la pressione? "No, anche se è la prima volta che ho l’occasione di giocare di fronte ad un pubblico del genere. Per me, è uno stimolo. È proprio l’attrazione per questaad aver influito sulladi venire qui. Sono in un club serio e penso che potremo far bene".