Scambio prigionieri Russia-Stati Uniti Riggi | Segnale importante – ESCLUSIVA

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lorenzodi Geopolitica.info inai nostri microfoni: “I rapporti tra i due Paesi si confermano ottimi. E sulla guerra in Ucraina”. Possibile svolta nei rapporti tra. Nella giornata di giovedì 1 agosto ad Ankara è andato in scena unodi. Sono 24 le persone coinvolte tra cui giornalisti, attivisti. Una notizia che conferma come i rapporti diplomatici tra Washington e Mosca non si sono mai interrotti nonostante l’operazione in Ucraina. Loditra– cityrumors.it – foto AnsaNoi di quanto successo in Turchia e dei risvolti che questopotrebbe avere sui rapporti tra i due Paesi e sulla guerra in Ucraina ne abbiamo parlato incon Lorenzo, responsabile deskdi Geopolitica.info.